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Дальнее зарубежье 11.02.2024 23:05

Армения не рассматривает членство в НАТО

Армения не рассматривает возможность стать членом НАТО, однако в стране идут дискуссии о том, соответствует ли интересам республики членство в ОДКБ, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"В нашей повестке нет такого вопроса, связанного с НАТО. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО. У нас партнерские отношения с НАТО, и в этом нет ничего нового. Раньше у нас был Индивидуальный план партнерства с НАТО, сейчас этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства", - сказал он в интервью The Telegraph.

По словам премьера, "мы сегодня как минимум де-юре являемся членом Договора о коллективной безопасности, и в Армении идут дискуссии о том, насколько стратегия членства в блоке соответствует интересам Армении в долгосрочной перспективе".

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, ОДКБ, ЧЛЕНСТВО


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