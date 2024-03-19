Армения хочет развивать диалог с НАТО - Пашинян

Армения заинтересована в развитии политического диалога с НАТО и партнерства с отдельными ее членами, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Ваш визит является хорошей возможностью обменяться мнениями относительно сотрудничества Армении и НАТО, вопросов региональной и международной стабильности, проблем с безопасностью. Мы заинтересованы продолжить развивать существующий политический диалог с НАТО, и расширять партнерство как с НАТО, так и отдельными странами-членами", - сказал Пашинян на брифинге по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Ереване во вторник.
Он выразил надежду, что в скором времени будет утвержден новый формат сотрудничества Армении и НАТО - индивидуально адаптированная программа партнерства.
"В свете произошедших в нашем регионе событий для Армении чрезвычайно важно укрепить уровень сопротивляемости и развивать соответствующие оборонительный потенциал", - сказал Пашинян.
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