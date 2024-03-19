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Регион 19.03.2024 13:02

Генсек НАТО и премьер Армении обсудили вопросы сотрудничества и армяно-азербайджанского урегулирования

Взаимодействие Армении и НАТО, армяно-азербайджанское урегулирование обсудили на встрече в Ереване во вторник премьер республики Никол Пашинян и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"На встрече Пашинян и Столтенберг обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия Армении и НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, обсуждениям вокруг соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, НАТО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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