Генсек НАТО и премьер Армении обсудили вопросы сотрудничества и армяно-азербайджанского урегулирования

Взаимодействие Армении и НАТО, армяно-азербайджанское урегулирование обсудили на встрече в Ереване во вторник премьер республики Никол Пашинян и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"На встрече Пашинян и Столтенберг обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия Армении и НАТО. Состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, обсуждениям вокруг соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
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