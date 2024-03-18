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Внешняя политика 18.03.2024 20:46

НАТО и Азербайджан готовят новый рамочный документ о сотрудничестве - Столтенберг

Азербайджан и НАТО работают над согласованием нового рамочного документа о сотрудничестве, заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг.

"Мы работаем над согласованием нового рамочного документа сотрудничества между НАТО и Азербайджаном. Этот документ будет базироваться на вопросах взаимодействия, и здесь главной целью является совместная работа по адаптации Вооружённых Сил Азербайджана к стандартам НАТО", - сказал Столтенберг в интервью азербайджанскому госагентству "Азертадж".

Он добавил, что Азербайджан и НАТО придают большое значение вопросам военного образования, что будет способствовать развитию взаимной деятельности между сторонами.

"В то же время мы рассматриваем и другие направления, где мы можем развивать наше сотрудничество в будущем. Все это сблизит силы Азербайджана и НАТО, и я думаю, что это будет выгодно обеим сторонам", - подчеркнул генсек.

Столтенберг добавил, что НАТО в целом заинтересовано в развитии сотрудничества со странами Южного Кавказа и в будущем.

"У нас есть несколько важных партнеров на Кавказе, поэтому этот регион очень важен для НАТО. НАТО и Евросоюз заинтересованы в дальнейшем развитии отношений со странами Южного Кавказа. Конечно, Грузия в этом отношении находится в иной позиции, она подала заявку на членство в НАТО. НАТО неоднократно заявляло, что это произойдет", - подчеркнул он.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО, ДОКУМЕНТ


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