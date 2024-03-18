Азербайджан не планирует вступать в НАТО - Столтенберг

Азербайджан не намерен вступать в НАТО, заявил генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг.
«У НАТО много союзников, и Азербайджан входит в их число. Кстати, у Азербайджана нет намерений вступать в НАТО. Азербайджан находится вне всех военных блоков. Это суверенное решение (Азербайджана - ИФ) и мы с уважением к нему относимся», - заявил Столтенберг в интервью азербайджанскому гостелеканалу AzTV.
Генсек также отметил, что Украина «как никогда близка к НАТО».
«Честно говоря сложно сказать, какая страна на очереди (на вступление в НАТО - ИФ). Украина близка к НАТО как никогда. НАТО верит, что каждое государство может само выбрать свой путь. Если речь идет о таких странах как Финляндия и Швеция, то они отказались от своего нейтрального статуса и в таком случае двери НАТО открываются. Это не означает агрессивное расширение НАТО на Восток, а то, что страны путем демократических решений хотят вступить в эту организацию, и мы их воспринимаем как своих союзников», - отметил он.
Н.Аббасова
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