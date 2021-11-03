Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9691 RUR   0.0237 GBR   2.3174 TRY   0.1769

Цена на нефть

02.11 $/bbl   WTI 83.91 -0.14 Brent 84.72 0.01

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.11.2021 12:21

На востоке Афганистана прогремел взрыв, имеются жертвы

В городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые, сообщают местные сетевые СМИ.

"Взрыв прогремел в районе Шах Бурхан Ага, в восьмом административном районе Джалалабада. Очевидцы сообщают о погибших и раненных", - говорится в сообщениях.

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" пока не комментировал произошедшее. Однако местные СМИ отмечают, что в восточных провинциях Нангархар и Кунар была замечена активность террористической группировки "Исламское государство".

Накануне в ходе нападения боевиков ИГИЛ на госпиталь в Кабуле есть убитые и раненные.

Во вторник представитель "Талибана" Хекматулла Джамал заявил журналистам, что четверо из шести напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты боевиками движения, двое задержаны.

По его словам, жертв среди гражданского населения в результате совершенного во вторник нападения на госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана было много. При этом он не сообщил конкретных цифр.

До этого местные сетевые СМИ сообщили о гибели не менее 23 человек и порядка 50 раненых. Информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило о гибели 19 и ранении 43 человек. Администрация неправительственного медицинского центра "Emergency" в Кабуле сообщила в твиттере, что к ним поступило девять раненых в ходе теракта в военном госпитале.

Ранее ИГИЛ взял на себя ответственность за теракты в шиитских мечетях Кундуза и Кандагара, в результате которых погибли десятки человек, несколько сотен получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Более 30 человек погибли в результате взрыва в шиитской мечети в Кандагаре - ТВ США признали, что жертвами удара по автомобилю со смертником в Кабуле стали и мирные жители Возле аэропорта Кабула произошел взрыв - Пентагон Сильный взрыв прогремел у президентского дворца в Кабуле Более 10 гражданских, в том числе детей, стали жертвами теракта в Афганистане Число жертв взрыва у школы в Кабуле выросло до 58

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]