На востоке Афганистана прогремел взрыв, имеются жертвы

В городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, прогремел мощный взрыв, есть погибшие и раненые, сообщают местные сетевые СМИ.

"Взрыв прогремел в районе Шах Бурхан Ага, в восьмом административном районе Джалалабада. Очевидцы сообщают о погибших и раненных", - говорится в сообщениях.

Пришедший к власти в Афганистане "Талибан" пока не комментировал произошедшее. Однако местные СМИ отмечают, что в восточных провинциях Нангархар и Кунар была замечена активность террористической группировки "Исламское государство".

Накануне в ходе нападения боевиков ИГИЛ на госпиталь в Кабуле есть убитые и раненные.

Во вторник представитель "Талибана" Хекматулла Джамал заявил журналистам, что четверо из шести напавших на военный госпиталь в Кабуле убиты боевиками движения, двое задержаны.

По его словам, жертв среди гражданского населения в результате совершенного во вторник нападения на госпиталь имени Сардар Мухаммад Дауд Хана было много. При этом он не сообщил конкретных цифр.

До этого местные сетевые СМИ сообщили о гибели не менее 23 человек и порядка 50 раненых. Информационное агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщило о гибели 19 и ранении 43 человек. Администрация неправительственного медицинского центра "Emergency" в Кабуле сообщила в твиттере, что к ним поступило девять раненых в ходе теракта в военном госпитале.

Ранее ИГИЛ взял на себя ответственность за теракты в шиитских мечетях Кундуза и Кандагара, в результате которых погибли десятки человек, несколько сотен получили ранения.