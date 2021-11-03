Тегеран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявил в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.
"В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД - ИФ) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене", - написал Бакери-Кани в своем твиттере.
Внешнеполитическая служба ЕС, со своей стороны, распространила пресс-релиз, в котором подтверждает эту дату.
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