Тегеран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявил в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.

"В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД - ИФ) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене", - написал Бакери-Кани в своем твиттере.

Внешнеполитическая служба ЕС, со своей стороны, распространила пресс-релиз, в котором подтверждает эту дату.