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Регион 03.11.2021 23:14

Тегеран 29 ноября вернется к переговорам по ядерной сделке в Вене

Иранская сторона 29 ноября возобновит переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявил в среду замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.

"В телефонном разговоре с Энрике Морой (координатором от ЕС на венских переговорах по СВПД - ИФ) мы договорились 29 ноября возобновить переговоры в Вене", - написал Бакери-Кани в своем твиттере.

Внешнеполитическая служба ЕС, со своей стороны, распространила пресс-релиз, в котором подтверждает эту дату.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]