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Премьер Японии возглавит МИД страны до утверждения кабинета министров

Премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, что он будет исполнять обязанности министра иностранных дел до тех пор, пока не возобновит работу кабинет министров.

"Поскольку я получил мандат народа на всеобщих выборах, теперь я планирую быстро реализовать политику по ключевым вопросам, таким как пандемия коронавируса, а также экономические и дипломатические проблемы", - заявил Кисида.

Либерально-демократическая партия выдвинула кандидатуру министра иностранных дел Тосимицу Мотэги на пост генерального секретаря партии.

"Глава МИД Мотэги в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании сегодня покинет свой пост. Если это произойдет, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров", - сообщил Кисида.

Как отмечают японские СМИ со ссылкой на источники, среди кандидатов на смену Мотэги на посту главы МИД - бывший министр образования Есимаса Хаяси.

Согласно Конституции Японии, кабинет министров должен уйти в отставку в массовом порядке, когда будет созвана первая сессия парламента после всеобщих выборов.

На специальном заседании, которое, как ожидается, состоится 10 ноября, парламент должен избрать Кисиду премьер-министром, а затем он вновь сформирует кабинет министров.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]