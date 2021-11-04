Премьер Японии возглавит МИД страны до утверждения кабинета министров

Премьер-министр Фумио Кисида заявил в четверг, что он будет исполнять обязанности министра иностранных дел до тех пор, пока не возобновит работу кабинет министров.
"Поскольку я получил мандат народа на всеобщих выборах, теперь я планирую быстро реализовать политику по ключевым вопросам, таким как пандемия коронавируса, а также экономические и дипломатические проблемы", - заявил Кисида.
Либерально-демократическая партия выдвинула кандидатуру министра иностранных дел Тосимицу Мотэги на пост генерального секретаря партии.
"Глава МИД Мотэги в случае утверждения на пост генерального секретаря партии на заседании сегодня покинет свой пост. Если это произойдет, я намерен совмещать две позиции и исполнять обязанности главы МИД до утверждения следующего состава кабинета министров", - сообщил Кисида.
Как отмечают японские СМИ со ссылкой на источники, среди кандидатов на смену Мотэги на посту главы МИД - бывший министр образования Есимаса Хаяси.
Согласно Конституции Японии, кабинет министров должен уйти в отставку в массовом порядке, когда будет созвана первая сессия парламента после всеобщих выборов.
На специальном заседании, которое, как ожидается, состоится 10 ноября, парламент должен избрать Кисиду премьер-министром, а затем он вновь сформирует кабинет министров.
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