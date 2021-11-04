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СНГ 04.11.2021 23:35

РФ остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявляют в Киеве

Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего на Украину из Казахстана, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который следовал в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал он в своем "Телеграм-канале" в четверг.

При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.

Ранее в этот день Герус сообщил, что в ноябре РФ до уровня 30% ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Еще раньше депутат заявил о прекращении поставок энергетического угля из России в Украину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, УГОЛЬ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]