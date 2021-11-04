РФ остановила транзит угля из Казахстана на Украину, заявляют в Киеве

Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего на Украину из Казахстана, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
"Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который следовал в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал он в своем "Телеграм-канале" в четверг.
При этом Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.
Ранее в этот день Герус сообщил, что в ноябре РФ до уровня 30% ограничила поставки сжиженного газа на Украину. Еще раньше депутат заявил о прекращении поставок энергетического угля из России в Украину.
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