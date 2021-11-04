США в случае возвращения Ирана в СВПД будут стремиться обсудить с ним и другие спорные вопросы

США нацелены не только на возвращение Ирана в соглашение по атому (СВПД), но и на то, чтобы затем приступить к обсуждению с Тегераном других спорных вопросов, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы будем стремиться использовать СВПД как базу для того, чтобы затем обсудить вопрос о расширении сроков и масштаба положений соглашения, а также - других вопросов, которые вызывают у нас беспокойство", - сказал он на брифинге.

Ранее на этой неделе сообщалось, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.