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Регион 04.11.2021 23:38

США в случае возвращения Ирана в СВПД будут стремиться обсудить с ним и другие спорные вопросы

США нацелены не только на возвращение Ирана в соглашение по атому (СВПД), но и на то, чтобы затем приступить к обсуждению с Тегераном других спорных вопросов, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы будем стремиться использовать СВПД как базу для того, чтобы затем обсудить вопрос о расширении сроков и масштаба положений соглашения, а также - других вопросов, которые вызывают у нас беспокойство", - сказал он на брифинге.

Ранее на этой неделе сообщалось, что переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД возобновятся в Вене 29 ноября 2021 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]