Грузинский премьер заявил о готовности правительства конструктивно сотрудничать с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию принять поражение на местных выборах и не ставить узкопартийные интересы выше государственных.
"Если оппозиция желает дебаты по конкретным делам, для этого есть парламент. Правительство готово в конструктивном режиме сотрудничать с оппозицией, так это наша общая страна", - заявил в понедельник на заседании правительства Гарибашвили.
Он отметил, что очередные парламентские выборы в Грузии состоятся через три года, поэтому с сегодняшнего дня все должны быть сконцентрированы на решении реальных проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, уровнем безработицы, повышением благосостояния граждан.
Между тем грузинские оппозиционные партии по-прежнему отказываются принять результаты состоявшихся в октябре выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".
В понедельник лидеры оппозиции анонсировали массовый митинг своих сторонников в Тбилиси на площади Свободы с требованием госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, а также назначения досрочных парламентских выборов.
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