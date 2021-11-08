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Регион 08.11.2021 12:49

Грузинский премьер заявил о готовности правительства конструктивно сотрудничать с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал оппозицию принять поражение на местных выборах и не ставить узкопартийные интересы выше государственных.

"Если оппозиция желает дебаты по конкретным делам, для этого есть парламент. Правительство готово в конструктивном режиме сотрудничать с оппозицией, так это наша общая страна", - заявил в понедельник на заседании правительства Гарибашвили.

Он отметил, что очередные парламентские выборы в Грузии состоятся через три года, поэтому с сегодняшнего дня все должны быть сконцентрированы на решении реальных проблем, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, уровнем безработицы, повышением благосостояния граждан.

Между тем грузинские оппозиционные партии по-прежнему отказываются принять результаты состоявшихся в октябре выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы властями в пользу правящей партии "Грузинская мечта".

В понедельник лидеры оппозиции анонсировали массовый митинг своих сторонников в Тбилиси на площади Свободы с требованием госпитализации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, а также назначения досрочных парламентских выборов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ОППОЗИЦИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]