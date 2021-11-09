Главы МИД и Минобороны РФ и Франции обсудят совместные действия в рамках МГ ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдет 12 ноября в Париже, сообщает во вторник французский МИД.
"На полях международной конференции по Ливии министр иностранных дел и министр обороны Франции примут 12 ноября в Париже российских коллег - министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", - отмечается в сообщении министерства.
В нем сообщается, что переговоры пройдут "в рамках Совета по сотрудничеству по вопросам безопасности".
По сообщению французского внешнеполитического ведомства, среди тем, которые планируется обсудить - совместные действия в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
А.Азизов
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