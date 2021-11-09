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Дальнее зарубежье 09.11.2021 23:10

Главы МИД и Минобороны РФ и Франции обсудят совместные действия в рамках МГ ОБСЕ

Встреча министров иностранных дел и обороны Франции и России пройдет 12 ноября в Париже, сообщает во вторник французский МИД.

"На полях международной конференции по Ливии министр иностранных дел и министр обороны Франции примут 12 ноября в Париже российских коллег - министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу", - отмечается в сообщении министерства.

В нем сообщается, что переговоры пройдут "в рамках Совета по сотрудничеству по вопросам безопасности".

По сообщению французского внешнеполитического ведомства, среди тем, которые планируется обсудить - совместные действия в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

А.Азизов

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]