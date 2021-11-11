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Внешняя политика 11.11.2021 21:57

Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Ереван и Баку воздержаться от провокационной риторики и действий

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Париже 10 ноября.

Сопредседатели отмечают, что сначала они провели раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении, затем состоялась совместная встреча посредников и министров.

"Сопредседатели и министры иностранных дел продолжили, начатые в Нью-Йорке, обсуждения ряда возможных мер по деэскалации и следующих шагов в этом процессе, включая будущие встречи в этом формате и предлагаемый визит сопредседателей в регион. Сопредседатели и министры также обсудили выполнения обязательств, предусмотренных в трехстороннем заявлении по Карабаху от 9 ноября 2020 года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели подтвердили важность достижения прогресса по гуманитарным вопросам, включая, вопроса задержанных лиц, разминирования, пропавших без вести, защиту исторических и культурных объектов. Они также призвали стороны предоставить неограниченный доступ международным гуманитарным организациям.

Сопредседатели также подчеркнули важность не допускать сторонами провокационной риторики и действий.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]