Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Ереван и Баку воздержаться от провокационной риторики и действий

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встреч с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Париже 10 ноября.

Сопредседатели отмечают, что сначала они провели раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении, затем состоялась совместная встреча посредников и министров.

"Сопредседатели и министры иностранных дел продолжили, начатые в Нью-Йорке, обсуждения ряда возможных мер по деэскалации и следующих шагов в этом процессе, включая будущие встречи в этом формате и предлагаемый визит сопредседателей в регион. Сопредседатели и министры также обсудили выполнения обязательств, предусмотренных в трехстороннем заявлении по Карабаху от 9 ноября 2020 года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Сопредседатели подтвердили важность достижения прогресса по гуманитарным вопросам, включая, вопроса задержанных лиц, разминирования, пропавших без вести, защиту исторических и культурных объектов. Они также призвали стороны предоставить неограниченный доступ международным гуманитарным организациям.

Сопредседатели также подчеркнули важность не допускать сторонами провокационной риторики и действий.

Х.Насирзаде