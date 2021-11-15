Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками ответ на случай осложнения ситуации на границах Украины

США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщает в понедельник Bloomberg.
Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщает, что идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.
В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности.
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