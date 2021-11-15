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Дальнее зарубежье 15.11.2021 22:15

Вашингтон обсуждает с европейскими союзниками ответ на случай осложнения ситуации на границах Украины

США и их союзники в Европе обсуждают возможные ответы на случай, если Россия предпримет агрессивные действия в отношении Украины, сообщает в понедельник Bloomberg.

Агентство, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников, сообщает, что идея о ряде мер на этот случай обсуждалась на прошлой неделе.

В частности, по данным собеседников агентства, в ходе этих обсуждений речь шла о новых санкциях в отношении Москвы, а также о дальнейшем оказании содействия Киеву в сфере безопасности.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, УКРАИНА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]