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Регион 26.11.2021 22:03

Пашинян надеется, что удастся прийти к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и между Арменией и Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Экономические трудности, связанные с коронавирусом, к сожалению, продолжаются, но недавно мы зарегистрировали, что в рамках ЕАЭС наблюдается активизация торгового оборота и это очень важно. Надеюсь, что нам удастся прийти к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, что приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных связей между Арменией и Россией", - сказал Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ЕАЭС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]