Пашинян надеется, что удастся прийти к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Открытие экономических и транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и между Арменией и Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Экономические трудности, связанные с коронавирусом, к сожалению, продолжаются, но недавно мы зарегистрировали, что в рамках ЕАЭС наблюдается активизация торгового оборота и это очень важно. Надеюсь, что нам удастся прийти к решению по открытию всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, что приведет к активизации торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС и обоюдных связей между Арменией и Россией", - сказал Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в пятницу.