В Грузии могут закрыть доступ в казино чиновникам и необеспеченным гражданам, получающим помощь от государства

В Грузии планируют закрыть доступ в казино для чиновников и социально необеспеченных граждан, налогообложение онлайн игрового бизнеса будет увеличено на 65-70%, также будет повышен возрастной ценз для участия в азартных играх.

"В целом, круг лиц, которым будет ограничен доступ к азартным играм, составит до 1 миллиона совершеннолетних людей", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник на заседании правительства, озвучивая представленный министром финансов проект новых правил игрового бизнеса.

В частности, он отметил, что вход в казино и участие в онлайн азартных играх будет запрещено для лиц младше 25 лет.

"Ограничения коснутся социально незащищенных лиц, которые получают помощь от государства", - сказал Гарибашвили, сообщив и о том, что планируется создание "черных списков" лиц, участие в азартных играх которых будет запрещено на основании судебного решения в случае соответствующего обращения со стороны родственников.

По заявлению премьера Грузии, в проекте речь идет об ограничениях рекламы игрового бизнеса, будет запрещена любая телевизионная реклама, размещение рекламы на грузинских сайтах и уличная реклама.

В свою очередь, министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил журналистам после заседания правительства, что доступ к азартным играм будет ограничен и для чиновников.

Министр, комментируя возрастной ценз доступа в азартные заведения, уточнил, что на иностранных граждан это не будет распространено.

"Для операторов игрового бизнеса будет допускаться только оформление спонсорского договора, что является допустимой во всем мире практикой", - сказал он, говоря о запрете рекламы.

Глава грузинского Минфина также заявил, что будут введены ограничения в вопросе вывода компаниями данного сектора средств за рубеж.