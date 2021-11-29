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ТЭК 29.11.2021 16:37

Нефть уверенно дорожает после обвала цен в конце прошлой недели

Цены на нефть продолжают уверенно повышаться на торгах в понедельник, прибавляя около 5% после обвала по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:12 составляет $76,05 за баррель, что на $3,33 (4,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,57 за баррель, что на $3,42 (5,02%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Последние события, связанные с пандемией, возвращение ограничений на путешествия и общий всплеск неопределенности оказали давление на финансовые рынки и вызвали резкое падение цен на нефть в пятницу", - пишет глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]