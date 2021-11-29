Нефть уверенно дорожает после обвала цен в конце прошлой недели

Цены на нефть продолжают уверенно повышаться на торгах в понедельник, прибавляя около 5% после обвала по итогам предыдущей сессии.
Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:12 составляет $76,05 за баррель, что на $3,33 (4,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,57 за баррель, что на $3,42 (5,02%) выше итогового значения предыдущей сессии.
"Последние события, связанные с пандемией, возвращение ограничений на путешествия и общий всплеск неопределенности оказали давление на финансовые рынки и вызвали резкое падение цен на нефть в пятницу", - пишет глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.
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