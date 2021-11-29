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Бизнес и законодательство 29.11.2021 18:31

Азербайджан в январе-октябре увеличил экспорт товаров в РФ на 23%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-октября 2021 года составил $2 млрд 345 млн 140,95 тыс., что на 6,8% больше показателя 10 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,96% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-октябрь 2021 года. РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $696 млн 928,03 тыс. (рост на 23,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,14% азербайджанского экспорта (РФ занимает четвертое место по объему импорта из Азербайджана).

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-октябре составил $1 млрд 648 млн 212,91 тыс. (рост на 1,1%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,66% (Россия является экспортером №1 продукции в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-сентябре 2021 года составило $951 млн 284,88 тыс.

По итогам 2020 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 671 млн 545,75 тыс., что на 11,6% меньше показателя 2019 года. Спад товарооборота в 2020 году был связан с COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]