Азербайджан в январе-октябре увеличил экспорт товаров в РФ на 23%

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-октября 2021 года составил $2 млрд 345 млн 140,95 тыс., что на 6,8% больше показателя 10 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,96% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-октябрь 2021 года. РФ является третьим внешнеторговым партнером Азербайджана.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $696 млн 928,03 тыс. (рост на 23,2%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,14% азербайджанского экспорта (РФ занимает четвертое место по объему импорта из Азербайджана).

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-октябре составил $1 млрд 648 млн 212,91 тыс. (рост на 1,1%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 17,66% (Россия является экспортером №1 продукции в Азербайджан).

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-сентябре 2021 года составило $951 млн 284,88 тыс.

По итогам 2020 года азербайджано-российский товарооборот составил $2 млрд 671 млн 545,75 тыс., что на 11,6% меньше показателя 2019 года. Спад товарооборота в 2020 году был связан с COVID-19.

Б.Рустамбеков