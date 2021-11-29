Отмена антииранских санкций должна быть главной задачей переговоров в Вене - МИД Ирана

Основная цель возобновившихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должна заключаться в отмене санкций против Тегерана, заявил главный переговорщик с иранской стороны замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.
"Отмена санкций должна быть основным приоритетом на переговорах по ядерной тематике", - приводит его слова агентство Bloomberg.
Он уточнил, что речь об этом пойдет на переговорах во вторник.
Вместе с тем он заявил об оптимистическом настроении после первого дня переговоров в понедельник.
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