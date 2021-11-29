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Регион 29.11.2021 22:54

Отмена антииранских санкций должна быть главной задачей переговоров в Вене - МИД Ирана

Основная цель возобновившихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) должна заключаться в отмене санкций против Тегерана, заявил главный переговорщик с иранской стороны замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани.

"Отмена санкций должна быть основным приоритетом на переговорах по ядерной тематике", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Он уточнил, что речь об этом пойдет на переговорах во вторник.

Вместе с тем он заявил об оптимистическом настроении после первого дня переговоров в понедельник.

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Тэги: ИРАН, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]