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Макроэкономика 03.12.2021 16:03

Инфляция в Турции в ноябре достигла максимума за три года - 21,3%

Потребительские цены в Турции в ноябре выросли на 21,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat).

Это максимальные темпы подъема за последние три года - с ноября 2018 года.

Аналитики в среднем прогнозировали инфляцию на уровне 20,7%, сообщает Trading Economics. В октябре цены увеличились на 19,9%.

Ускорение инфляции обусловлено подорожанием энергоносителей и падением курса лиры до рекордных минимумов, в том числе из-за приверженности руководства страны к политике низких процентных ставок.

Стоимость продуктов питания и безалкогольные напитки в стране в прошлом месяце повысилась на 27,1% относительно ноября прошлого года.

Инфляция без учета волатильных составляющих (стоимости энергоносителей, продуктов питания и безалкогольных напитков) в ноябре составила 17,6% против 16,8% месяцем ранее.

Потребительские цены в Турции в прошлом месяце выросли на 3,5% по сравнению с октябрем, когда их подъем составил 2,4%. Эксперты ожидали повышения на 3%.

Курс турецкой нацвалюты в пятницу составляет 13,7673 лиры/$1 против 13,6833 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии.

Лира подшевела на 46% относительно доллара США с начала текущего года и на 38% с сентября, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch. Его эксперты ожидают, что инфляция в Турции к концу 2021 года достигнет 25% и составит в среднем 20% в 2022-2023 гг.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]