Рейтинг доверия Пашиняна составляет менее 50% - опрос

Около 50% опрошенных в Армении не доверяют премьер-министру страны Николу Пашиняну, свидетельствуют данные соцопроса армянского представительства "Gallup International Association".
"Результаты опроса показали, что полностью Пашиняну доверяют 14,7%, скорее доверяют - 24,9%, скорее не доверяют - 10,9%. Совершенно не доверяют премьеру 39,4% респондентов. Полностью положительно работу премьера оценили 9,5% опрошенных, скорее положительно - 28,6%, скорее отрицательно - 14,9%, полностью отрицательно - 31,3%", - сказал руководитель армянского представительства организации Арам Навасардян на пресс-конференции в четверг.
По его словам, действующим властям Армении доверяют 7,8% опрошенных, скорее доверяют - 21%, скорее не доверяют - 14,3%, а совершенно не доверяют - 46,2%.
"То есть, порядка 60% заявили, что не доверяют властям", - отметил Навасардян.
На вопрос, насколько оправдались ожидания от революции 2018 года за прошедшие три года, 46% участников опроса ответили, что они совершенно не оправдались.
"3,2% сообщили, что их ожидания полностью оправдались, 33,7% считают свои ожидания частично оправданными, 10,2% - частично неоправданными. 7% респондентов затруднились ответить", - отметил Навасардян.
По его словам, опрос был проведен в ноябре.
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