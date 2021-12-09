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Регион 09.12.2021 17:59

Рейтинг доверия Пашиняна составляет менее 50% - опрос

Около 50% опрошенных в Армении не доверяют премьер-министру страны Николу Пашиняну, свидетельствуют данные соцопроса армянского представительства "Gallup International Association".

"Результаты опроса показали, что полностью Пашиняну доверяют 14,7%, скорее доверяют - 24,9%, скорее не доверяют - 10,9%. Совершенно не доверяют премьеру 39,4% респондентов. Полностью положительно работу премьера оценили 9,5% опрошенных, скорее положительно - 28,6%, скорее отрицательно - 14,9%, полностью отрицательно - 31,3%", - сказал руководитель армянского представительства организации Арам Навасардян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, действующим властям Армении доверяют 7,8% опрошенных, скорее доверяют - 21%, скорее не доверяют - 14,3%, а совершенно не доверяют - 46,2%.

"То есть, порядка 60% заявили, что не доверяют властям", - отметил Навасардян.

На вопрос, насколько оправдались ожидания от революции 2018 года за прошедшие три года, 46% участников опроса ответили, что они совершенно не оправдались.

"3,2% сообщили, что их ожидания полностью оправдались, 33,7% считают свои ожидания частично оправданными, 10,2% - частично неоправданными. 7% респондентов затруднились ответить", - отметил Навасардян.

По его словам, опрос был проведен в ноябре.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]