Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные контракты на поставки газа после 2049г

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", говорится в оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg документе.
Такой запрет противоречит позиции России, давно указывающей на выгоды долгосрочных контрактов по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. РФ, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше таких соглашений, в том числе чтобы избежать волатильности цен на топливо.
Европа сталкивается с растущими рисками в преддверии зимы, поскольку запасы газа в регионе упали до рекордно низких уровней для этого времени года. Брюссель также опасается возможных перебоев поставок из России из-за напряженности между Москвой и Киевом.
Ожидается, что документ будет опубликован в среду и будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Помимо запрета долгосрочных контрактов, он содержит предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.
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