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ТЭК 14.12.2021 13:56

Еврокомиссия предлагает запретить долгосрочные контракты на поставки газа после 2049г

Европейская комиссия предлагает ввести запрет на продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в страны ЕС после 2049 года в рамках стратегии "зеленого перехода", говорится в оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg документе.

Такой запрет противоречит позиции России, давно указывающей на выгоды долгосрочных контрактов по сравнению с покупками газа на спотовых рынках. РФ, обеспечивающая треть потребностей Европы в газе, призывает европейские страны заключать больше таких соглашений, в том числе чтобы избежать волатильности цен на топливо.

Европа сталкивается с растущими рисками в преддверии зимы, поскольку запасы газа в регионе упали до рекордно низких уровней для этого времени года. Брюссель также опасается возможных перебоев поставок из России из-за напряженности между Москвой и Киевом.

Ожидается, что документ будет опубликован в среду и будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря. Помимо запрета долгосрочных контрактов, он содержит предложения по повышению энергетической безопасности Евросоюза, в том числе за счет увеличения заполняемости газохранилищ перед началом отопительного сезона и создания стратегических запасов операторами газораспределительных систем.

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Тэги: ЕВРОПА, РОССИЯ, ГАЗ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]