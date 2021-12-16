Греция с 19 декабря будет требовать со всех прибывающих в страну ПЦР-тест

Власти Греции ужесточили правила въезда в страну, с 19 декабря все пассажиры должны будут предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает посольство России в республике.
"С 19 декабря 2021 г. для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее, чем за 48 часов до поездки. Кроме того, перед поездкой необходимо заполнить форму PLF на сайте travel.gov.gr", - говорится в сообщении.
Ранее вакцинированные и непривитые граждане РФ для въезда в Грецию должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 48 часов.
Кроме того, Управление гражданской авиации Греции (HCAA) обновило правила въезда и для пассажиров, переболевших коронавирусом. Теперь путешественники, планирующие поездку в страну со справкой о перенесенном COVID-19, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.
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