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Туризм 16.12.2021 14:46

Греция с 19 декабря будет требовать со всех прибывающих в страну ПЦР-тест

Власти Греции ужесточили правила въезда в страну, с 19 декабря все пассажиры должны будут предъявлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает посольство России в республике.

"С 19 декабря 2021 г. для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее, чем за 48 часов до поездки. Кроме того, перед поездкой необходимо заполнить форму PLF на сайте travel.gov.gr", - говорится в сообщении.

Ранее вакцинированные и непривитые граждане РФ для въезда в Грецию должны были предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-теста, сделанного за 48 часов.

Кроме того, Управление гражданской авиации Греции (HCAA) обновило правила въезда и для пассажиров, переболевших коронавирусом. Теперь путешественники, планирующие поездку в страну со справкой о перенесенном COVID-19, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ПЦР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]