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Дальнее зарубежье 17.12.2021 10:26

Генсек ООН призвал страны мира обеспечить вакцинацию от коронавируса 40% населения планеты до конца года

Всем странам мира необходимо приложить максимум усилий для выполнения задачи вакцинации до конца года 40% мирового населения, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Все страны, особенно те, которые обладают потенциалом ответственности, должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы добиться большего прогресса" - сказал он журналистам.

По словам генсека ООН, к настоящему моменту 98 странам еще предстоит достичь этого целевого показателя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а в 40 странах не вакцинировано даже 10% жителей.

Гутерриш связал это и появление новых штаммов коронавируса с проводимыми некоторыми странами "стратегией накопления вакцин, стратегией вакцинного национализма или стратегией вакцинной дипломатии".

Он подчеркнул важность усилий для достижения следующего ориентира ВОЗ: обеспечение вакцинации к середине следующего года 70% населения мира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, МИР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]