Азербайджан в январе-ноябре увеличил экспорт газа почти на 40%

Экспорт газа из Азербайджана в январе-ноябре 2021 года составил около 16,9 млрд кубометров, увеличившись на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

По данным Минэнерго, в отчетный период в Турцию было поставлено 7,7 млрд кубометров, в Европу - 7,3 млрд кубометров, в Грузию - 1,8 млрд кубометров, в систему нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - 92 млн кубометров. По TANAP в январе-ноябре было поставлено в Турцию 5,1 млрд кубометров газа.

"В январе-ноябре 2021 года в Азербайджане добыто 39,7 млрд кубометров газа, что на 17,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом, компанией SOCAR добыто 7,2 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) - 12,1 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 20,4 млрд кубометров природного газа", - сообщили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 декабря 2021 года добыто свыше 188,7 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 155,3 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано 106,2 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,83%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,67%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%). При этом Petronas договорилась о продаже своей доли в проекте, которую купят ЛУКОЙЛ (9,9%), SOCAR (4,35%) и BP (1,16%). Сделку планируется закрыть до конца января 2022 года.

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова