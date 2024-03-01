Азербайджан в 2024г намерен добыть свыше 48 млрд куб. м газа, примерно 50% пойдет на экспорт

Азербайджан планирует в 2024 году увеличить объем экспорта газа по сравнению с 2023 годом, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

«В 2024 году добыча газа в Азербайджане планируется в объеме выше 48 млрд кубометров, из них примерно половина будет направлена на экспорт», - сказал Шахбазов на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, газ будет экспортироваться в Грузию, Турцию и Европу.

"Мы в этом году планируем экспорт газа с некоторым увеличением», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила около 48,5 млрд кубометров (+3,8% от показателя 2022 года), экспорт – 23,8 млрд кубометров (+6,9%).

Н.Аббасова