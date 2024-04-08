Азербайджан увеличил в I кв. добычу газа на 3,3% - Минэнерго

Добыча газа в Азербайджане по оперативным данным Минэнерго в I-ом квартале 2024 года составила 12,6 млрд кубометров.

"По оперативным данным за январь-март 2024 года в Азербайджане добыто 12,6 млрд кубометров газа, что на 400 млн кубометров выше показателя аналогичного периода 2023 года", - отмечает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных ведомства. Таким образом, рост добычи газа в отчетном периоде составил 3,3%.

По информации Минэнерго, в отчетный период с месторождения Шах-Дениз добыто 6,9 млрд кубометров газа (рост на 3% - ИФ), с месторождения Абшерон – 0,4 млрд кубометров природного газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли – 3,3 млрд кубометров попутного газа (на уровне первого квартала 2023г - ИФ).

Компанией SOCAR на собственных месторождениях добыто 2 млрд кубометров (спад на 9,1% - ИФ).

С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 апреля 2024 года добыто 219,6 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз - 216 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано 153,4 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.

Как сообщалось, добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила 48 млрд 496,7 млн кубометров (рост на 3,8%). При этом, добыча товарного газа составила 36 млрд 413,8 млн кубометров (рост на 4,2%).

Правительство прогнозирует добычу газа в стране в 2024 году в объеме 49 млрд 63,6 млн кубометров, в том числе товарного газа - 36 млрд 779,6 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Отдел новостей