Добыча газа в Азербайджане в 2024г составит около 49 млрд куб.м.

Добыча газа в Азербайджане в 2024 году планируется на уровне около 49 млрд кубометров, экспорт превысит 24 млрд кубометров, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«В этом году в нашей стране добыча газа составит около 49 млрд кубометров, экспорт превысит 24 млрд кубометров», - приводит «Интерфакс-Азербайджан» слова Шахбазова из его выступления в субботу на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Алжире.
Ранее сообщалось, что добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила около 48,5 млрд кубометров (+3,8% от показателя 2022 года), экспорт - 23,8 млрд кубометров (+6,9%). Экспорт газа в Европу в 2023 году составил 11,8 млрд кубометров (+3,5%).
Р.Ахмедов
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