Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8299 RUR   0.0186 GBR   2.144 TRY   0.0553

Цена на нефть

12.02 $/bbl +/- WTI 76.92 +0.08 Brent 82.00 -0.19

ТЭК 13.02.2024 13:20

Добыча газа в Азербайджане в январе 2024г выросла на 0,7% - Минэнерго

Азербайджан в январе 2024 году увеличил добычу газа по сравнению с январем 2023 года на 0,7% - до 4,3 млрд кубометров, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"По оперативным данным за январь 2024 года в Азербайджане добыто 4,3 млрд кубометров газа, что на 30 млн кубометров выше показателя января 2023 года", - отмечает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных ведомства.

По информации Минэнерго, в отчетный год с месторождения Шах-Дениз добыто 2,4 млрд кубометров газа (рост на 4,3%), с месторождения Абшерон - 0,13 млрд кубометров природного газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли - 1,1 млрд кубометров попутного газа (осталось на уровне января 2023г - ИФ).

Компанией SOCAR на собственных месторождениях добыто 0,7 млрд кубометров (спад на 12,5% - ИФ).

С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 февраля 2024 года добыто 217,4 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз - 211,4 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано 150 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.

Как сообщалось, добыча газа в Азербайджане в 2023 году составила 48 млрд 496,7 млн кубометров (рост на 3,8%). При этом, добыча товарного газа составила 36 млрд 413,8 млн кубометров (рост на 4,2%).

Правительство прогнозирует добычу газа в стране в 2024 году в объеме 49 млрд 63,6 млн кубометров, в том числе товарного газа - 36 млрд 779,6 млн кубометров.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


В Туркменистане в 2023 году добыто 80,6 млрд куб.м. газа и 8,3 млн т нефти Добыча попутного газа в Азербайджане в 2023г снизилась на 2,2% Роснефть в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа Китай увеличил добычу нефти и газа до рекорда в 2023 году Добыча газа в Азербайджане в 2023г выросла на 3% -Минэнерго Добыча газа в Азербайджане в 2024г превысит 49 млрд куб.м. Инвестиции акционеров Шах-Дениз в добычу газа в ближайшие 10 лет составят около $17 млрд BP-Azerbaijan в 2024г начнет бурение первой скважины для добычи deep-gas на блоке АЧГ Добыча газа в Азербайджане в январе-октябре выросла на 4% -Минэнерго Добыча газа в Азербайджане в 2023г составит около 49 млрд куб. м., экспорт – 24 млрд куб. м. – глава Минэнерго

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az