Азербайджан в I кв. экспортировал 6,4 млрд куб.м. газа - Шахбазов

Азербайджан в январе-марте 2024 года экспортировал 6,4 млрд кубометров, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", Шахбазов написал в cоцсети X, что в январе-марте 2024 года экспорт азербайджанского газа в Европу составил 3,2 млрд кубометров или 50% всех поставок из Азербайджана.
Поставки газа в Турцию составили 2,3 млрд кубометров (35,9% всего экспорта), в Грузию - 0,9 млрд кубометров (14,1% всего экспорта). При этом, по газопроводу TANAP в Турцию в отчетный период транспортировано 1,3 млрд кубометров газа.
Министр не привел динамику экспорта газа в сравнении с показателем января-марта 2023 года.
Шахбазов также отметил, что в январе-марте 2024 года в стране добыто 12,6 млрд кубометров газа, что на 400 млн кубометров больше, чем в первом квартале 2023 года.
Ранее со ссылкой на Шахбазова сообщалось, что в 2024 году экспорта газа из Азербайджана превысит 24 млрд кубометров.
Как сообщалось ранее, в 2023 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 5,3% - до 23,8 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров (+3,5% -ИФ).
В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия и Сербия. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.
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