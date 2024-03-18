Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт газа в 3,3 раза - данные таможни

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-феврале 2024 года составил 3 млрд 953 млн 658,45 тыс. кубометров, что в 3,3 раза выше показателя января-февраля 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
На поставки газа в отчетный период пришлось 30,54% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-феврале 2023 года - 11,11%).
Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $1 мдрд 459 млн 774,04 тыс. (рост в 2,9 раза).
При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Азербайджан заключил контракты на поставку газа с 6 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Сербией. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.
Наряду с этим, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
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