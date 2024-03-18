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ТЭК 18.03.2024 16:02

Азербайджан в январе-феврале увеличил экспорт газа в 3,3 раза - данные таможни

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана в январе-феврале 2024 года составил 3 млрд 953 млн 658,45 тыс. кубометров, что в 3,3 раза выше показателя января-февраля 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

На поставки газа в отчетный период пришлось 30,54% от общего объема экспорта Азербайджана (в январе-феврале 2023 года - 11,11%).

Стоимость экспорта задекларированного газа из Азербайджана составила $1 мдрд 459 млн 774,04 тыс. (рост в 2,9 раза).

При этом, ГТК, по-прежнему, не публикует разбивку по странам, в которые экспортировался азербайджанский газ.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Азербайджан заключил контракты на поставку газа с 6 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией и Сербией. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

Наряду с этим, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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