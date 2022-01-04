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04.01.2022 11:50

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта для большегрузов из-за непогоды

Движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:30 мск 3 января 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Ранее сообщалось, что движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта с 18:00 мск 3 января.

Им ен

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ДОРОГА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]