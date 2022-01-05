ГНС зарегистрировала агропарк с уставным капиталом в 6,7 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) в ноябре 2021 года зарегистрировала два агропарка.
«Налоговые органы 19 ноября зарегистрировали ООО «Xachmaz Aqropark». Уставный капитал общества равен 6,7 млн манатов. Официальным представителем является Миррахман Агазаде», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС.
Кроме этого, 26 ноября налоговые органы зарегистрировали ООО «Fructus Aqropark» с уставным капиталом в 10 тыс. манатов. Официальным представителем является Игбал Алиев.
Б.Рустамбеков
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