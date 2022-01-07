Макрон рассчитывает в ближайшие дни на телефонный разговор с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал он на пресс-конференции в Париже.