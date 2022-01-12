Нефть ускорила подъем после данных о запасах в США, Brent остается выше $84 за баррель

Цены на нефть продолжают расти вечером в среду после публикации официальных данных о недельной динамике запасов энергоресурса в США.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада американского министерства энергетики.

Товарные запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей и составили 240,75 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей, до 129,38 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,85 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2,75 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,7 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в среду составляет $84,61 за баррель, что на $0,89 (1,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Котировки поднялись выше $84 за баррель впервые с начала ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,54 за баррель, что на $1,32 (1,6%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, также показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд.

По информации API, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.