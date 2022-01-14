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ТЭК 14.01.2022 15:57

Цены на нефть перешли к росту

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу после непродолжительного периода снижения утром.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 в пятницу составляет $85,3 за баррель, что на $0,83 (0,98%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,85 за баррель, что на $0,73 (0,89%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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