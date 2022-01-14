Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу после непродолжительного периода снижения утром.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:55 в пятницу составляет $85,3 за баррель, что на $0,83 (0,98%) больше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,85 за баррель, что на $0,73 (0,89%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.
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