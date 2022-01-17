Берлин ждет от Москвы шагов по снижению напряженности вокруг Украины - канцлер Шольц

Берлин ждет от Москвы шагов по "деэскалации" ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы ждем однозначных шагов по деэскалации ситуации", - сказал Шольц журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

В понедельник Шольц проводит в Испании первый визит в качестве канцлера ФРГ. Он вновь подчеркнул, что необходимо всеми силами предотвратить возможный конфликт, а нарушение целостности Украины будет иметь серьезные последствия.