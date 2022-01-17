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Дальнее зарубежье 17.01.2022 20:20

Берлин ждет от Москвы шагов по снижению напряженности вокруг Украины - канцлер Шольц

Берлин ждет от Москвы шагов по "деэскалации" ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы ждем однозначных шагов по деэскалации ситуации", - сказал Шольц журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

В понедельник Шольц проводит в Испании первый визит в качестве канцлера ФРГ. Он вновь подчеркнул, что необходимо всеми силами предотвратить возможный конфликт, а нарушение целостности Украины будет иметь серьезные последствия.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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