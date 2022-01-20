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Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 85.43 +1.00 Brent 87.51 +1.03

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ТЭК 20.01.2022 09:45

Цены на нефть изменяются слабо после подъема накануне до 7-летних максимумов, Brent - $88,36 за баррель

Цены на нефть изменяются незначительно на торгах в четверг после подъема до максимумов с октября 2014 года по итогам предыдущей сессии.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали увеличение запасов нефти в США на 1,404 млн баррелей на прошлой неделе после снижения на 1,077 млн баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах в США будут обнародованы министерством энергетики страны в четверг в 20:00.

Президент США Джо Байден заявил журналистам в среду, что его администрация продолжит пытаться снизить цены на нефть. "Мы будем работать над увеличением предложения нефти, - заявил он. - Это, однако, будет сложно сделать".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $88,36 за баррель, что на $0,08 (0,09%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (1,1%) - до $88,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $87,09 за баррель, что на $0,13 (0,15%) выше итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,53 (1,8%), до $89,96 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на максимумах с октября 2014 года.

Срок действия февральских контрактов на WTI истекает с завершением сессии в четверг. Цена более активно торгуемых мартовских фьючерсов на WTI опустилась на $0,04 (0,05%), до $85,75 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказало повышение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на 2022 год. Кроме того, подъему рынка способствовали опасения, связанные с возможным сокращением поставок с Ближнего Востока после произошедшего в ночь со вторника на среду взрыва на нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию,

Работа трубопровода Киркук-Джейхан, пропускная способность которого составляет порядка 450 тыс. баррелей нефти в сутки, была приостановлена из-за взрыва, однако в среду возобновилась. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на свой источник, что причиной ЧП стало падение опоры ЛЭП, а не атака на трубопровод.

МЭА в среду повысило прогноз роста глобального спроса на нефть на 2022 год на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 3,3 млн б/с. В 2021 году спрос в мире, по оценкам агентства, увеличился на 5,5 млн б/с - это на 200 тыс. б/с больше, чем прогнозировалось ранее. По расчетам аналитиков, в 2021 году спрос на нефть составил 96,4 млн б/с, а в 2022 году - 99,7 млн б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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