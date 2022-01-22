Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсионных групп противника

Согласно плану боевой подготовки Сухопутных войск Азербайджана, в воинской части коммандос проведены учебные тренировки.
«В соответствии со сценарием учений коммандос выполнили тактические перемещения, продвинувшись на основе разведданных в направлении зоны предполагаемого совершения диверсии разведывательно-диверсионной группой условного противника», - сообщает Минобороны.
Ведомство подчеркивает, что придерживаясь требований маскировки, коммандос успешно выполнили задачи по ведению разведки в суровых климатических условиях на местности с крутым рельефом, обнаружению укрытия условного противника, осады и нейтрализации разведывательно-диверсионной группы.
Как сообщалось ранее, первая воинская часть коммандос ВС Азербайджана была открыта в декабре 2021 года в поселке Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион Азербайджана).
Р.Керимов
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