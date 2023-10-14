В подразделениях коммандос ВС Азербайджана проводятся учения с боевой стрельбой

В соответствии с планом подготовки на текущий год в оперативных подразделениях (коммандос) проводятся учения с боевыми стрельбами, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, подразделения с высокой точностью уничтожили заданные воздушные цели с применением зенитно-ракетного комплекса.

В оборонном ведомстве отметили, что коммандос успешно выполнили все поставленные в ходе учений задачи.

В.Алиев