Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9252 RUR   0.0221 GBR   2.3109 TRY   0.1267

Цена на нефть

20.01 $/bbl +/- WTI 86.90 -0.06 Brent 88.38 -0.06

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.01.2022 15:45

Путин на следующей неделе пообщается с российскими олимпийцами по телемосту

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе в режиме видеоконференцсвязи встретится с российскими спортсменами, отправляющимися на Олимпиаду в Пекин, сообщает телеканал «Россия-1» (ВГТРК).

«Пандемия сбила график всей планеты. Президент пообщается с олимпийцами по телемосту, так как спортсмены сейчас перед соревнованиями должны жить в режиме карантина», - говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале «Россия-1».

Ранее сам президент РФ также подтверждал, что намерен отправиться на открытие пекинской Олимпиады и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, по информации телеканала, Путин по случаю Татьянина дня намерен встретиться с российскими студентами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕДЕЛЯ, ГРАФИК


Похожие новости


Байден: Россия вторгнется на Украину, но будет избегать полномасштабной ядерной войны Тегеран и Москва могут вместе противостоять действиям США - президент Ирана Эрдоган не верит в возможность вторжения России в Украину Следственный комитет стал одним из ключевых звеньев российской правоохранительной системы - Путин Армения во время войны осенью 2020 года предпринимала подлые действия с целью втянуть Россию в войну - президент Азербайджана Путин отметил позитивную динамику российско-киргизских отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]