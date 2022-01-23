Путин на следующей неделе пообщается с российскими олимпийцами по телемосту

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе в режиме видеоконференцсвязи встретится с российскими спортсменами, отправляющимися на Олимпиаду в Пекин, сообщает телеканал «Россия-1» (ВГТРК).

«Пандемия сбила график всей планеты. Президент пообщается с олимпийцами по телемосту, так как спортсмены сейчас перед соревнованиями должны жить в режиме карантина», - говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале «Россия-1».

Ранее сам президент РФ также подтверждал, что намерен отправиться на открытие пекинской Олимпиады и встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, по информации телеканала, Путин по случаю Татьянина дня намерен встретиться с российскими студентами.