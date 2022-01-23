Более 30 положительных COVID-тестов выявили у прибывших в Пекин на ОИ

Международный олимпийский комитет опубликовал результаты тестирования на коронавирус, проведенные в Пекине с 4 по 22 января, в преддверии старта зимней Олимпиады, сообщает пресс-служба МОК в воскресенье.

Тесты были взяты в аэропорту в Пекине у участников Игр, которые уже прибыли в город, и находятся в «пузыре», созданном для участников Игр в целях предотвращения распространения коронавируса.

За предыгровой период в пекинском аэропорту было проведено 2 586 тестов на коронавирус, среди которых было выявлено 39 подтвержденных положительных результата. Получившие положительные результаты были изолированы.

Как говорится в сообщении, «это свидетельствует о том, что действующая система работает успешно, защищая участников Игр внутри замкнутого цикла и население Китая за его пределами».

Помимо тестов, которые участники Игр сдают в своих странах, а также по прибытии в Пекин, для них проводится ежедневное ПЦР-тестирование, проводимое медицинским персоналом, находящимся в объектах размещения, в том числе в Олимпийской деревне и на олимпийских объектах.

Сдавшие положительный тест в аэропорту, а затем - второй с отрицательным результатом на коронавирус, должны будут сдать еще один дополнительный тест до допуска в замкнутый контур («пузырь»). Отмечается, что это сделано для выявления ложноотрицательных результатов подтверждающего теста.

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.