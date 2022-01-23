Более 30 положительных COVID-тестов выявили у прибывших в Пекин на ОИ

Международный олимпийский комитет опубликовал результаты тестирования на коронавирус, проведенные в Пекине с 4 по 22 января, в преддверии старта зимней Олимпиады, сообщает пресс-служба МОК в воскресенье.
Тесты были взяты в аэропорту в Пекине у участников Игр, которые уже прибыли в город, и находятся в «пузыре», созданном для участников Игр в целях предотвращения распространения коронавируса.
За предыгровой период в пекинском аэропорту было проведено 2 586 тестов на коронавирус, среди которых было выявлено 39 подтвержденных положительных результата. Получившие положительные результаты были изолированы.
Как говорится в сообщении, «это свидетельствует о том, что действующая система работает успешно, защищая участников Игр внутри замкнутого цикла и население Китая за его пределами».
Помимо тестов, которые участники Игр сдают в своих странах, а также по прибытии в Пекин, для них проводится ежедневное ПЦР-тестирование, проводимое медицинским персоналом, находящимся в объектах размещения, в том числе в Олимпийской деревне и на олимпийских объектах.
Сдавшие положительный тест в аэропорту, а затем - второй с отрицательным результатом на коронавирус, должны будут сдать еще один дополнительный тест до допуска в замкнутый контур («пузырь»). Отмечается, что это сделано для выявления ложноотрицательных результатов подтверждающего теста.
Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.
В Лондоне считают маловероятной возможность отправки военных на границу Украины
В небоевых условиях погиб азербайджанский военный, возбуждено уголовное дело - Минобороны
Баку и Тегеран ускорят строительство гидроузлов и ГЭС в Восточном Зангезуре
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2022-2025гг составит около 1,7% - S&P
S&P: Валютный своп между Баку и Анкарой не приведет к существенному сокращению резервов ЦБ Азербайджана
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Датская разведка обвинила РФ, КНР и Иран в активизации шпионажа против своей страны
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Негативные оценки действий миссии ОДКБ в Казахстане политизированы - Зась
Блинкен обещает, когда это необходимо, говорить России «нет» на переговорах
Санкций против РФ, которые не будут иметь последствий для ФРГ, не существует - Шольц
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
При поддержке Nar создана самая крупная Азербайджаноязычная аудио библиотека
Вдвойне выгодный вклад от Yelo Bank
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров