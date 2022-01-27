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26.01 $/bbl +/- WTI 87.35 +1.75 Brent 89.96 +1.76

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ТЭК 27.01.2022 09:38

Цены на нефть опускаются после скачка накануне, Brent - $89,27 за баррель

Цены на нефть опускаются в четверг на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ намерен поднять базовую ставку уже в марте.

Пауэлл, выступавший по итогам завершившегося в среду заседания ФРС, также дал понять, что Центробанк, вероятно, будет увеличивать ставку быстрее, чем делал это в прошлом.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 в четверг составляет $89,27 за баррель, что на $0,69 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,76 (2%) - до $89,96 за баррель, в ходе торгов цена поднималась выше отметки $90 за баррель впервые с октября 2014 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,73 за баррель, что на $0,62 (0,71%) ниже итогового значения сессии в среду. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,75 (2%), до $87,35 за баррель.

Подъему цен в среду способствовал рост напряженности в отношениях России и Запада из-за Украины, а также информация о снижении запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимального для этого времени года уровня за последние десять лет.

Запасы в Кушинге упали на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 1,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго США.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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