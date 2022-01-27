О скорой победе над COVID-19 говорить не стоит, но со временем его летальность может снизиться

Большинство американцев считают, что COVID-19 надолго останется среди людей, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на данные опроса исследовательского центра NORC.

Согласно результатам этого опроса, только 15% американцев считают, что о конце пандемии можно будет говорить лишь тогда, когда COVID-19 будет полностью побежден, в то время как 83% опрошенных полагают, что со временем он просто станет вызывать заболевание со слабо выраженными симптомами.

Кроме того, 59% американцев сообщили, что чувствуют себя более защищенными в том случае, если они вакцинированы, однако необходимость бустерных доз поддержали лишь 47% респондентов. Кроме того лишь 37% родителей считают, что необходимо вакцинировать детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Также в результате опроса выяснилось, что появление "омикрона" побудило людей более тщательно следовать мерам предосторожности.

В настоящее время 64% американцев, принявших участие в опросе, чаще избегают больших скоплений людей и 65% людей носят маски, когда рядом люди, в то время как в декабре так делали 57% из числа опрошенных. 60% избегают несущественных поездок, месяцем ранее так делали 53%.

Авторы исследования констатируют, что уровень мер предосторожности сейчас самый высокий с прошлой весны.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 74,1 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 898,6 тыс. из них имели летальный исход. Более 45,4 млн человек выздоровели.