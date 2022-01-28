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ТЭК 28.01.2022 12:57

Выручка Азербайджана в 2021г от экспорта нефти увеличилась на 41%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2021 году составил 27 млн 116 тыс. 60,62 тонны (номенклатурный код 2709), что на 6,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $13 млрд 218 млн 936,05 тыс. (рост на 41,2%).

Доля нефти в общей структуре экспорта в 2021 году составила 59,53% (68,15% в 2020 году - ИФ).

Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в 2021 году составляла $64,99 за баррель.

Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти остается Италия, на долю которой пришлось 46,4% всего экспорта "черного золота" за 2021 год.

Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Израиль и Хорватия.

В целом, азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Китай, Индия, Тунис, Канада, Таиланд, Вьетнам, Турция.

Структура экспорта нефти в 2021 году по основным странам-покупателям:

Страны

Объемы в тоннах

Выручка в тыс.,$

Италия

12 581 656,87

6 064 567,15

Израиль

1 710 739,75

887 543,95

Хорватия

1 530 609,18

751 238,16

Германия

1 164 599,1

628 145,03

Португалия

1 160 910,38

587 003,87

Индия

1 261 379,88

584 154,78

Испания

1 270 845,01

552 660,70

Тунис

1 006 956,38

506 120,71

Украина

848 991,01

373 411,61

Великобритания

714 067,20

368 687,15

Турция

690 645,29

331 599,28

Беларусь

541 428,88

270 984,46

Чехия

479 515,16

261 458,20

Канада

416 119,36

214 757,33

Австрия

254 332,55

137 154,47

Таиланд

277 100,94

134 110,72

Китай

277 516,67

102 592,36

Индонезия

173 504,81

87 124,86

Румыния

173 781,81

80 876,89

Вьетнам

139 699,64

72 728,56

Франция

118 183,97

62 204,84

Швейцария

90 283,35

48 391,61

Греция

89 320,00

48 262,58

Ирландия

87 840,90

41 737,54

Австралия

54 975,82

20 884,24

Россия

1 056,61

535,01

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ВЫРУЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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