Выручка Азербайджана в 2021г от экспорта нефти увеличилась на 41%

Экспорт задекларированной нефти из Азербайджана в 2021 году составил 27 млн 116 тыс. 60,62 тонны (номенклатурный код 2709), что на 6,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
Общая стоимость экспортированной за отчетный период нефти составила $13 млрд 218 млн 936,05 тыс. (рост на 41,2%).
Доля нефти в общей структуре экспорта в 2021 году составила 59,53% (68,15% в 2020 году - ИФ).
Согласно подсчетам агентства "Интерфакс-Азербайджан" средняя цена на азербайджанскую нефть в 2021 году составляла $64,99 за баррель.
Согласно данным ГТК, традиционно основным покупателем азербайджанской нефти остается Италия, на долю которой пришлось 46,4% всего экспорта "черного золота" за 2021 год.
Помимо Италии, в ТОП-3 покупателей вошли также Израиль и Хорватия.
В целом, азербайджанская нефть в основном поставлялась в страны Европы, хотя в числе постоянных покупателей остаются также Китай, Индия, Тунис, Канада, Таиланд, Вьетнам, Турция.
Структура экспорта нефти в 2021 году по основным странам-покупателям:
|
Страны
|
Объемы в тоннах
|
Выручка в тыс.,$
|
Италия
|
12 581 656,87
|
6 064 567,15
|
Израиль
|
1 710 739,75
|
887 543,95
|
Хорватия
|
1 530 609,18
|
751 238,16
|
Германия
|
1 164 599,1
|
628 145,03
|
Португалия
|
1 160 910,38
|
587 003,87
|
Индия
|
1 261 379,88
|
584 154,78
|
Испания
|
1 270 845,01
|
552 660,70
|
Тунис
|
1 006 956,38
|
506 120,71
|
Украина
|
848 991,01
|
373 411,61
|
Великобритания
|
714 067,20
|
368 687,15
|
Турция
|
690 645,29
|
331 599,28
|
Беларусь
|
541 428,88
|
270 984,46
|
Чехия
|
479 515,16
|
261 458,20
|
Канада
|
416 119,36
|
214 757,33
|
Австрия
|
254 332,55
|
137 154,47
|
Таиланд
|
277 100,94
|
134 110,72
|
Китай
|
277 516,67
|
102 592,36
|
Индонезия
|
173 504,81
|
87 124,86
|
Румыния
|
173 781,81
|
80 876,89
|
Вьетнам
|
139 699,64
|
72 728,56
|
Франция
|
118 183,97
|
62 204,84
|
Швейцария
|
90 283,35
|
48 391,61
|
Греция
|
89 320,00
|
48 262,58
|
Ирландия
|
87 840,90
|
41 737,54
|
Австралия
|
54 975,82
|
20 884,24
|
Россия
|
1 056,61
|
535,01
Н.Аббасова
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