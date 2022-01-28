Около 30 сотрудников посольства РФ в США к 30 января покинут Вашингтон по предписанию Госдепа - посол Антонов

Россия выполнит предписание Госдепа 27 сотрудникам российского посольства покинуть Вашингтон к 30 января, намерена действовать исходя из принципа взаимности, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов.
"В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 году предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 - к 30 июня этого года", - приводятся высказывания Антонова на странице посольства РФ в фэйсбуке.
По словам дипломата, "на сегодняшний день из первой группы уехали 23 сотрудника, 29 января возвращаются на Родину еще четыре человека".
"После этой высылки в Роспосольстве остается 184 работника, включая дипломатов и административно-технический персонал", - сообщил посол РФ.
"Что касается наших ответных действий, слово остается за Москвой. При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности", - подчеркнул Антонов.
Вместе с тем, дипломат отметил, что "российская сторона выступает за создание нормальных условий жизнедеятельности дипломатов в США и России".
"Наше предложение об аннулировании всех ограничений, включая визовую сферу, остаются в силе", - заявил Антонов.
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