Украина готова к альтернативным НАТО оборонным союзам с другими странами - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал другие страны инициировать сотрудничество в сфере обороны в альтернативных НАТО форматах.

"Я не хочу говорить в каждом ответе о НАТО, но о других союзах по безопасности мы не слышим. Если те или иные государства готовы Украине предложить союз по безопасности, обороне или еще в каком-то формате, в предоставлении помощи реальной, мощной, в любой очень сложный момент, то мы готовы к таким договорам", - сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу.

Он подчеркнул, что эти вопросы прорабатываются и они очень важны.

При этом президент отметил, что если будет война, армия никакой страны не будет защищать Украину, но это не значит, что эта война не коснется стран-членов НАТО. "Это очень страшно для НАТО, потому что если Украину взять в НАТО, то если потом что-то случится, нужно будет защищать. И это очень серьезные вызовы для НАТО... Но если будет полномасштабная война, о которой мы сейчас говорим, и она начнется, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет. И там могут быть провокации, потому что эти некоторые страны когда-то также были республиками Советского Союза", - подчеркнул Зеленский.