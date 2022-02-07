Боррель видит возможность дипломатического урегулирования ситуации на границе РФ с Украиной

Евросоюз исходит из того, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся в районе границы РФ с Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Все еще есть шанс для дипломатии, дискуссий", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Боррель добавил при этом, что "мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему".

"Если Россия продолжит идти по пути агрессии, то действия Евросоюза и США будут общими, это касается, в частности, санкций", - отметил он.

По словам Борреля, Украина является для ЕС стратегическим партнером, которому Брюссель активно помогает, в том числе оказывая финансовую помощь.