Боррель видит возможность дипломатического урегулирования ситуации на границе РФ с Украиной

Евросоюз исходит из того, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся в районе границы РФ с Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Все еще есть шанс для дипломатии, дискуссий", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Боррель добавил при этом, что "мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему".
"Если Россия продолжит идти по пути агрессии, то действия Евросоюза и США будут общими, это касается, в частности, санкций", - отметил он.
По словам Борреля, Украина является для ЕС стратегическим партнером, которому Брюссель активно помогает, в том числе оказывая финансовую помощь.
США и ЕС будут работать над дополнительными поставками СПГ на случай перебоев работы газопроводов
НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией – Коломина
Нефтегазовая JKX завершила делистинг и перерегистрировалась в частную компанию
Газпром не бронировал на II и III кварталы транзит через Польшу и дополнительный транзит через Украину
Цена экспорта газа Газпрома в дальнее зарубежье в IV кв. превысила $580/тыс. куб. м после $313 в III кв.
Американцы потратят $14,6 млрд на просмотр Супербоула
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду около 107 кг героина из Турции
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Эти 13% от Yelo Bank принесут всем удачу!
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров