Бангкок официально сменит название на Крунг Тхеп Маха Накхон

Офис Королевского общества Таиланда (ORST) объявил, что название столицы страны Бангкока официально будет изменено на Крунг Тхеп Маха Накхон, на тайском языке это означает "Город Ангелов Великая Столица", сообщает в среду издание Bangkok Post.
Изменение внесено в предложенный ORST законопроект об обновленных географических названиях на тайском языке, который накануне одобрил кабинет министров страны.
Отмечается, что формально новое официальное название столицы Таиланда будет принято лишь после всех необходимых проверок.
Согласно сообщению ORST, Крунг Тхеп Маха Накхон станет официальным названием столицы Таиланда. В то же время название Бангкок продолжит использоваться и будет записываться рядом в скобках. Соответствующее решение было принято после того, как сообщение об изменении названия вызвало общественную критику.
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