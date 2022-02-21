Россия сконцентрировала у границ Украины 147 тыс. военных - Резников

Россия сконцентрировала у границ Украины 147 тыс. военных, отвода войск не наблюдается, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы наблюдаем за российскими подразделениями, которые сегодня насчитывают 127 тыс. человек наземного компонента, с морской и авиационной компонентой - 147 тыс. человек. Мы не видим отвода и не говорим об уменьшении количества, поскольку те части, которые сейчас в движении, могут быть очень быстро возвращены к предыдущим местам или переброшены на другой участок", - сказал Резников на брифинге в Киеве в понедельник.

Он добавил, что Украина прогнозировала, что российские войска не оставят территорию Белоруссии после учений.

"Потому что их везли с самого Дальнего Востока несколько недель явно не для того, чтобы потренировать 10 дней и возвращать назад", - сказал Резников.

По его словам, также не стали сюрпризом и внезапные учения в Приднестровье.

Резников отметил, что российские войска сейчас активно маневрируют возле границ Украины, в том числе в Крыму, замечены корабли в Черном и Азовском морях.